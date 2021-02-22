Samsun TSO’dan, “E-Ticaret ve Sosyal Medya” eğitimi

Samsun TSO’nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “E-Ticaret ve Sosyal Medya” konulu eğitim düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun’da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, “E-Ticaret ve Sosyal Medya” konulu eğitim düzenlendi. İnternet üzerinden düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günümüzde sosyal medyanın ve E-Ticaretin önemine vurgu yaptı.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi dolayısıyla kısıtlanan imkanlara rağmen eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de yeni bir etkinlik ile karşınızdayız. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi; pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren; Karadeniz Bölgesi’nde dokuz ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların; şüphesiz nihai hedefi ise Samsun’un kalkınmasıdır. Bugün E-Ticaret ve sosyal medya konusunu işleyeceğiz. Günümüzde pandemi olmadan evvel de E-Ticaret ve sosyal medya çok önem arz etmekteydi. İnsanlar artık yüz yüze değil de online bir pazarda buluşup değerlendirmelerini yapıp ticaretlerini daha hızlı bir şekilde sürdürmektedirler. Bizde bu konuda çağı yakalamak, çağın güncellerini tüm üyelerimize zamanında ulaştırmak adına Avrupa Birliği Projesi kapsamında böyle bir programı sizlere ulaştırmayı görev bildik. Eminim ki faydalı ve yararlı olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından ise, TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Serdar Bilecen tarafından konuklara, “E-Ticaret için Web Sitesi Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususular”, “E-Ticaretin Tarihçesi”, “ Türkiye’de E-Ticaret”, “E-Ticaret Türleri”, “E-Ticaretin Kapsamı ve Gelir Modelleri”, “Arama Motoru Optimizasyonu”, “E-Ticaret Oluşturmadan Önce Atılması Gereken Adımlar”, “E-Ticaret Yapısı Oluşturma Süreçleri”, “E-Ticarete Başladıktan Sonra Atılması Gereken Adımlar”, “E-Ticaret Örnekleri”, “E-Ticaretin Kullanım Alanları”, “Dijital Pazarlama”, “Sosyal Medya Pazarlama ve Satış Faaliyetleri”, “E-Posta ile Pazarlama Faaliyetleri”, “Display, Viral ve Mobil Pazarlama” ve “Sosyal Medyada Pazarlama ve Satışa Yönelik İçerik Oluşturma” başlıklarında sunum yaptı.