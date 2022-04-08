banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor
Dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Samsun TSO’dan başarı plaketi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girerek Samsun’un gururu olan iki firmaya başarı plaketi takdim etti. TSO heyeti, CANiK M2 ağır makinalı tüfeği de inceledi.

SAMSUN 08.04.2022, 14:04
Samsun TSO’dan başarı plaketi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girerek Samsun’un gururu olan iki firmaya başarı plaketi takdim etti. TSO heyeti, CANiK M2 ağır makinalı tüfeği de inceledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Eldemir ve Erkan Malkoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına yüzde 319 büyüme başarısı göstererek 46’ncı sıradan giren MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yüzde 205 büyüyerek 85’inci sıradan giren Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ayrı ayrı ziyaret etti.

Plaketlerini taktim etti

Samsun TSO Yönetimi ilk olarak filtre şirketini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öğüten’le bir araya geldi. Samsun TSO heyeti, başarısından dolayı Öğüten’i kutlayarak, plaketini takdim etti. Heyet ardından, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’ı ziyaret etti. Samsun TSO heyeti, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının adeta müdavimi olan Zafer Aral’a da başarı plaketini verdi. Heyet burada ayrıca, Samsun Yurt Savunma Sanayi’nin NATO standartlarına göre üreterek, ihraç ettiği M2 ağır makinalı tüfeği de inceleme fırsatı buldu.

Başarılarının devamını diledi

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, iki şirketin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Firmaların başarılarını, “Takdire şayan” olarak değerlendiren Murzioğlu, “Üreterek, istihdam sağlayarak ülkemiz geleceği için değer oluşturan kentimizin değerli markalarından MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tebrik ediyorum. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de o yönde ivme kazanmakta. Biz tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacak. Hele ki, böyle bir dönemde, böyle bir başarıya imza atmanız bizleri daha da çok mutlu etti. Ayrıca, dünyada tanınan bir marka yaratmanız da gurur vesilemiz. Başarınızda emeği olan şirketlerimizin kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir. Çünkü bu potansiyel kentimizde, sanayicimizde var” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
az bulutlu