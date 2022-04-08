Samsun TSO’dan başarı plaketi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girerek Samsun’un gururu olan iki firmaya başarı plaketi takdim etti. TSO heyeti, CANiK M2 ağır makinalı tüfeği de inceledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Eldemir ve Erkan Malkoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına yüzde 319 büyüme başarısı göstererek 46’ncı sıradan giren MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yüzde 205 büyüyerek 85’inci sıradan giren Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ayrı ayrı ziyaret etti.

Plaketlerini taktim etti

Samsun TSO Yönetimi ilk olarak filtre şirketini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öğüten’le bir araya geldi. Samsun TSO heyeti, başarısından dolayı Öğüten’i kutlayarak, plaketini takdim etti. Heyet ardından, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’ı ziyaret etti. Samsun TSO heyeti, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının adeta müdavimi olan Zafer Aral’a da başarı plaketini verdi. Heyet burada ayrıca, Samsun Yurt Savunma Sanayi’nin NATO standartlarına göre üreterek, ihraç ettiği M2 ağır makinalı tüfeği de inceleme fırsatı buldu.

Başarılarının devamını diledi

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, iki şirketin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Firmaların başarılarını, “Takdire şayan” olarak değerlendiren Murzioğlu, “Üreterek, istihdam sağlayarak ülkemiz geleceği için değer oluşturan kentimizin değerli markalarından MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tebrik ediyorum. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de o yönde ivme kazanmakta. Biz tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacak. Hele ki, böyle bir dönemde, böyle bir başarıya imza atmanız bizleri daha da çok mutlu etti. Ayrıca, dünyada tanınan bir marka yaratmanız da gurur vesilemiz. Başarınızda emeği olan şirketlerimizin kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir. Çünkü bu potansiyel kentimizde, sanayicimizde var” dedi.