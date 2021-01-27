Samsun TSO’da yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Ocak ayı meclis toplantısında 2020 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantıda ayrıca, 2020 yılının faaliyet raporu ve kesin gelir-gider bilançosu da oy birliği ile kabul edildi.

TSO Meclisi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Oy birliğiyle onaylandı

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ise 2020 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen Oda’nın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Tören konuşmasında şunları söyledi:

“Sizlerin de takdiriyle 2020 yılı bütçesini 11 milyon 300 TL olarak öngörmüştük. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarına rağmen gelir bütçemizde önemli bir başarı kaydettiğimizi görüyoruz. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle; toplam gelirimiz 13 milyon 484 bin 370,36 TL, toplam giderimiz 5 milyon 549 bin 855,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece gelir bütçemiz yüzde 119 oranında, gider bütçemiz ise yüzde 49 oranında gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle 2020 yılı tasarrufumuz, 8 milyon 65 bin 541 lira 38 kuruş olarak kaydedilmiştir. Bütçemizin başarıyla gerçekleşmesi konusunda yönetim kurulumuza verdiğiniz desteklerden dolayı siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. 2021 yılında da aynı başarıyı tekrarlayacağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Murzioğlu teşekkür etti

Daha sonra ise meclise sunulan 2020 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen Oda’nın kesin gelir-gider bütçesi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca, yönetim kurulu 2020 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederken, 2021 yılının oda ve camia adına yeni başarılar getirmesini temenni etti.

Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.