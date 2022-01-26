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Samsun TSO’da yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ocak ayı meclis toplantısında 2021 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

SAMSUN 26.01.2022, 16:10
Samsun TSO’da yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ocak ayı meclis toplantısında 2021 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

Toplantıda ayrıca, 2021 yılının faaliyet raporu ve kesin gelir-gider bilançosu da oy birliği ile kabul edildi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kendilerine verdikleri destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Samsun TSO Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Gelirimiz 16,1 milyon, giderimiz 9,5 milyon TL"

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ise 2021 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Tören konuşmasında şunları söyledi:

“Sizlerin de takdiriyle 2021 yılı bütçesini 12 milyon 400 TL olarak öngörmüştük. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle; toplam gelirimiz 16 milyon 130 bin 751,18 TL olarak, toplam giderimiz ise 9 milyon 576 bin 588,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçemiz yüzde 130 oranında, gider bütçemiz ise yüzde 77 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı tasarrufumuz, 7 milyon 106 bin 837,60 TL olarak kaydedilmiştir. Bütçemizin başarıyla gerçekleşmesi konusunda yönetim kurulumuza verdiğiniz desteklerden dolayı siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. 2022 yılında da aynı başarıyı tekrarlayacağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Murzioğlu teşekkür etti

Daha sonra ise meclise sunulan 2021 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen TSO’nun kesin gelir-gider bütçesi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca, yönetim kurulu 2021 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Oda olarak ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, faaliyetlerimizin yürütülmesinde gösterdiğiniz destek ve güven için teşekkür ediyorum. Odamızın başarı grafiğini yükseltmek, çalışma alanlarını zenginleştirmek adına sizlerden gelecek her türlü görüş, öneri ve eleştiriye açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz güvene ve desteğe tekrar teşekkür ediyor, 2022 yılının camiamız adına başarılı bir yıl olmasını en içten duygularımla temenni ediyorum” diye konuştu.

Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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