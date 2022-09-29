Samsun TSO ihracat elemanı yetiştirecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ‘Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi’nin 3 Ekim itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Samsun TSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Konuşmasında Samsun TSO Eğitim Vakfı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle uygulanacak, ‘Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi’ hakkında bilgi veren Murzioğlu, “İhracat konusuna atfettiğimiz önem hepinizin malumu. Samsun’un potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkanlarına çok inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanların bize ekonomik güç olarak dönmesini istiyoruz. Bu nedenle ihracatın gelişmesi adına verdiğimiz belge hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda projeler de yürütmeye devam ediyoruz. Samsun TSO Eğitim Vakfı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz projenin kabul gördüğü ve sözleşme imzaladığımızı geçtiğimiz aylarda sizinle paylaşmıştım. Samsun’da Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi projesi çerçevesinde 3 Ekim 2022 ile 12 Ekim 2022 tarihleri arasında 8 günlük uygulamalı dış ticaret eğitimi düzenleyeceğiz. Bu projeyle yeni istihdamı da hedeflediğimiz için çalışanlar eğitim programına başvuruda bulunamayacak. Ancak, iyi derecede yabancı dil bilen donanımlı gençlerimiz istihdam piyasasına kazandırılmış olacak. Bununla birlikte ihracat kapasiteniz geliştirilmesi adına mevcut çalışanlarınıza yönelik olarak eğitim programları düzenlemek konusunda taleplerinize açık olduğumuzu da yinelemek isterim. Öte yandan, Avrupa İşletmeler Ağı projemiz için yeni döneme yönelik imza sürecindeyiz. Bu network projesi olduğu için bizim için çok önemli bir argüman. Projenin sunduğu imkanlarla önemli işbirliklerine vesile olduk. Yıl sonuna doğru proje çerçevesinde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Böylece ihracat konusunda daha yüksek bir aşamaya ulaşacağız” dedi.

Murzioğlu’ndan KOSGEB desteğinden yararlanın çağrısı

Başkan Murzioğlu ayrıca, yeniden yayınlanan KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi. Murzioğlu, “KOSGEB’in desteklerini biliyorsunuz dönem dönem duyuruları yapılıyor. Yeniden yayınlanan bu destek ile imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamak amaçlanıyor. Dördüncü dönemi başlayan programın önceki dönemlerinden farklı olarak yen istihdam edilecek personel başına verilen destek tutarı 125 bin TL, personel kadın ise 10 bin TL daha fazla destek sağlanıyor. Desteğe başvuruda bulunmak için birtakım şartlar var, konuyla ilgili sekreteryamız ve elbette KOSGEB uzmanları sizlere yardımcı olacaktır. Şartları yerine getiren tüm üyelerimizin verilen destekten yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şubesi Başkanvekili Arzu Uslu konuk oldu. Meclis öncesi kürsüye gelen Veysel Bilen, kulübün projeleri, hedefleri hakkında bilgi vererek, destek olunması çağrısında bulundu. Ardından Başkan Salih Zeki Murzioğlu ise Samsunspor için şehirde başlatılan destek kampanyasına her kesimin sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Artık Samsunsporumuzu layık olduğu yerde görmemiz lazım. Ama bunun sadece yönetimle değil, bütün Samsun ile beraber olması gerekiyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında şampiyonluk en çok Atatürklü armalı Samsunsporumuza yakışır" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.