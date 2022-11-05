Samsun Ticaret Borsası üyeleri sandık başına gitti

Samsun Ticaret Borsası üyeleri, yeni meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. 21 asil ve 21 yedek meclis üyesinin üyesinin seçileceği borsa seçimlerinin ilk turu başladı.

Samsun Ticaret Borsası’nda meclis üyelerinin ve yönetim kurulunun seçileceği seçim süreci başladı. Sabah saatlerinde borsa hizmet binasında başlayan seçimde 2 dönemdir Samsun Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüten, bu seçimlerde de listede tek aday olan Sinan Çakır ve 600’ün üzerinde üye, meclisi seçmek için sandık başına gitti. Sandıktan çıkacak sonuca göre seçilen 21 meclis üyesi, yeni dönem yönetim kurulu ve başkanı belirleyecek.

Sinan Çakır tek aday

Meslek komitelerinin seçiminin ardından 8 Kasım Salı günü seçim kurulu huzurunda başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul delegeleri seçilecek. Yeniden güven tazelemek isteyen mevcut Başkan Sinan Çakır, "Samsun Ticaret Borsası’nda bu dönem de tek aday olarak çıktık. Bu dönemde de oda ve borsa olarak birlik ve beraberlik neticesinde Samsun’a yapmış olduğumuz katkıları bu dönemde de daha fazla yapacağımıza da inanıyorum. İlçelerde oda ve borsaların yaptığı işlerin Salih Zeki Murzioğlu önderliğinde daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki dönemde de başarılarımızın artacağına olan inancım sonsuzdur” dedi.