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Samsun Teknopark’tan mevzuat eğitimi

Samsun Teknopark bünyesindeki firmalarına yönelik “Teknoparklarda Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları Eğitimi” verildi.

SAMSUN 06.09.2021, 15:55
Samsun Teknopark’tan mevzuat eğitimi

Samsun Teknopark bünyesindeki firmalarına yönelik “Teknoparklarda Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları Eğitimi” verildi.

Eğitimde; teknoparklarda uygulanan vergi muafiyetleri, teknopark kazançlarının muhasebeleştirilmesi, bölge dışında geçirilen süreler, yazılım KDV istisnası, seri üretim faaliyetlerinin belgelendirilmesi, gümrük muafiyeti, SGK muafiyetinin ayrıntıları gibi konular işlendi.

AR-GE / Teknopark Uzmanı ve aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Güven Ayyıldız’ın eğitmen olarak katıldığı eğitim tüm gün sürdü. Samsun Teknopark firmaları yetkililerinin, muhasebe birimlerinin, diğer teknoloji geliştirme bölgeleri uzmanlarının ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı eğitimde Eğitmen Güven Ayyıldız, farklı başlıklar altında irdelenen konulara dair katılımcıların merak ettiği soruları da cevaplandırdı.

Eğitimden duydukları memnuniyeti belirten katılımcılar; eğitimin verimli olduğunu, güncellenen teknopark kanunu ile ilgili kazanımlar elde ettiklerini ve bu tarz eğitimler sayesinde tekrar buluşmak istediklerini dile getirdiler.

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