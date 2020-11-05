Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisinden önemli başarı

Çevrimiçi düzenlenen ‘İnovasyonda Kadın’ temalı 5. Girişimcilik Kampı’nda Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi Başak Demir, tasarladığı zirai insansız hava aracıyla (İHA) ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘İnovasyonda Kadın’ temalı 5. Girişimcilik Kampı’nda Türkiye genelinde ‘Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum’ diyen kadın girişimciler bir araya geldi.

Günümüz girişimcilik dünyasında başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artarken dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınmaya katkı sunmak hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla yapılan ve kadın girişimcilerin kendilerini gösterdiği 5. Girişimcilik Kampı’nda Başak Demir, “Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı” projesiyle ikinciliğe değer görüldü.