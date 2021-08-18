Samsun Teknopark firmasından proje başarısı

Samsun Teknopark’taki bir firmanın hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark firmalarından birinin tedarikçi kuruluş olarak dâhil olduğu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenecek.

Bu kapsamda şirketin tedarikçi kuruluş olarak yer aldığı 3 boyutlu parça ölçüm ve paketleme optimizasyon aracı tasarımı ve geliştirilmesi projesi, TÜBİTAK 1707 siparişe dayalı AR-GE projeleri için KOBİ destekleme çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Bundan sonraki süreçte müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluş ile birlikte ürünü geliştirme aşamalarında birlikte hareket edecek ve geliştirilen ürünün ticarileşmesi noktasında TÜBİTAK proje ortaklarının belirlediği ticarileşmeden sorumlu kuruluş ile birlikte ticarileşme faaliyetlerini takip edecek.