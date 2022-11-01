Samsun rezerv konutlarına kavuşuyor

Samsun’da çok sayıda mahallenin yenilenmesinin önünü açacak önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Kıran Mahallesi TOKİ konutlarında sona yaklaşıldı. Yıl sonuna yetiştirilmesi için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği ikinci etap birinci bölgede 694 konut ile 9 dükkanın yapımının yüzde 85’i bitirildi.

Yatay mimarili çağdaş ve modern konut alanlarıyla şehri bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile kentin gelecek vizyonuna değer katacak şehircilik projelerine devam ediyor. Kentsel dönüşüm rezerv konut alanı Kıran Mahallesi’ni eski görüntüsünden yenileyen Büyükşehir Belediyesi, halkın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal donatı unsurlarıyla bölgeyi, İlkadım ilçesinin en modern yaşam alanı haline getiriyor.

İkinci etap projesi kapsamında 201 bin 473 metrekarelik alanda toplamda 1404 konut ile 37 iş yeri ile 3 bin metrekare büyüklüğünde cami inşa ediliyor. İkinci etap birinci bölgedeki 694 konut ile 9 dükkanın inşaatının yüzde 85’i tamamlandı. 710 konut ile 28 iş yerinin yapıldığı ikinci bölgede çalışmalar ise yüzde 63 seviyesine ulaştı. Rezerv konut inşaatlarında büyük ilerleme kat edildi. Çalışmaları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, diğer mahallelerde kentsel dönüşümü başlatmak için gün sayıyor. Konutlar, başta Hastanebaşı ve Zeytinlik mahalleleri olmak üzere kentsel dönüşüm kapsamındaki çok sayıdaki mahallede yaşayan mülk sahiplerine verilecek. Geriye kalan rezerv konutlar ise diğer kentsel dönüşüm projeleri için bekletilecek.

“Samsun’u değiştirecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Samsun’un planlı ve modern kentleşmeyle hızlı bir değişime uğrayacağını ifade eden Başkan Demir, “Şehrimizi, ortaya koyduğumuz yeni vizyonla şehircilikte çağdaş ve modern bir geleceğe taşıyoruz. Rezerv konut stok alanımız Kıran Mahallesi’nde 2. etap tamamlanıp daire sahiplerine teslim ettiğimizde, bölgenin en büyük mahalle dönüşümünü başlatmış olacağız. Yılsonunda tamamlanmasını da heyecanla bekliyoruz” dedi.

Samsun’un sosyal ve kültürel özellikleriyle kabuğuna sığmayan bir kent olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Şehrimiz, kentsel dönüşümü fazlasıyla hak ediyor. İlimizin dört bir yanını modernize etmeye çalışıyoruz. Sağlam ve dayanıklı yapılarla kentimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Çünkü bu coğrafyada insanlarımızın yaşarken mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyor, süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. İnşallah kentsel dönüşümü de halkımızla el ele vererek başaracağız” diye konuştu.