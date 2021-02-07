Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, nitelikli okur olma yolunda çocukların yanında olmayı, onları okuma kültürünü özümseyen, okuduğunu sorgulayan, fikir üreten bireyler olarak topluma kazandırmayı hedefleyen "Samsun Okuma Vakti Projesi" 4. yaşında da devam ediyor.

Bundan 4 yıl önce, 8 Şubat 2017 tarihinde ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri amacıyla kitap okuma anlamında önemli bir projeye imza atıldı ve her akşam 20.00’de kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirilerek aileler kitabın etrafında buluşturuldu.

3 aşamada gerçekleşecek

2020-2021 eğitim-öğretim yılında "#samsunhikayesiniyaziyor" etiketi ile yoluna devam eden projenin bu yılki etkinlikleri 3 aşamada gerçekleşecek.

1.aşamada; 10 Şubat 2021 tarihi itibariyle "#okurlaryazarlariylabulusuyor" etkinliği kapsamında yerel ve ulusal anlamda halka mal olan yazarlar okurlarıyla bir online platformu üzerinden bir araya gelecek.

2.aşamada; saat 20.00’de başlaması alışkanlık haline gelen projede kitapseverler "www.samsunokumavakti.com" adresinde hikayelerini 3 platformda yazacaklar. 3.aşamada ise bakanlık tarafından uygun görülen güncel kitaplar öğretmenler tarafından seslendirilerek ve "www.samsunokumavakti.com" adresinde sesli olarak okurlarıyla buluşacak.

Projenin kitap okuma konusunda yapılan çok önemli bir çalışma olduğunu ve toplumda bu konuda ciddi bir farkındalık meydana getirdiğini vurgulayan Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, projenin bu yılki etkinlikleri kapsamında Vezirköprü olarak tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin yapılan çalışmaları "#samsunhikayesiniyaziyor" etiketiyle 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Facebook ve Twitter’da paylaşarak katılımlarnı beklediklerini vurguladı.