banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
İlker Aycı'ya büyük görev!
İlker Aycı'ya büyük görev!

Samsun MMO’da seçim heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 16. Dönem Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Kadir Gürkan ve yönetimi güven tazeledi.

SAMSUN 14.02.2022, 17:01
Samsun MMO’da seçim heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 16. Dönem Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Kadir Gürkan ve yönetimi güven tazeledi.

Divan kurulu başkanlığını Murat Aras’ın yaptığı genel kurulda açılış konuşması yapan 15’inci Dönem MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, insanlık tarihinde zor günlerin yaşandığını belirterek, "Küresel salgın birçok sevdiğimiz insanı bizlerden aldı. Diğer meslek mensupları kadar kamuoyunda gündeme getirilmese de, meslektaşlarımız işlerinin başında çalışırken, insanlığa değer üretirken salgın hastalığa yakalandı ve aramızdan ayrılanlar oldu. Bahtiyar Madalı, Birol Erdin, Erdem Koç, Sinan Kurt ve Yaşar Yiğit bu zaman diliminde aramızdan ayrıldı” dedi.

2020-2021 çalışma dönemi içerisinde, Samsun Belediyesi Eski Başkanı Ruhat Çetinkaya, Ordu İl Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Elibol, diğer meslek büyükleri Hasan Çelikkol, Rıfat İşeri, Seydi Ahmet Şener, İbrahim Şengüllendi, Hasan Ekmen, Celalettin Rumi Bozkurt, Ahmet Tunay, İhsan Keskin ve genç meslektaşları Kemal Ağu’yu ebediyete uğurladıklarını da hatırlatan Kadir Gürkan, ayrıca şunları söyledi:

“Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerimizi kapsayan TMMOB MMO Samsun Şubemiz günümüz itibariyle 2 bin 916 üye, 411 öğrenci üye olmak üzere toplamda 3 bin 327 üyeye ulaşmış durumda. Odamızda 22 makine mühendisi olmak üzere toplam 26 personel istihdam ediliyor. Küresel salgınla birlikte, alınan ulusal kararlar ve tedbirler doğrultusunda ilk önce çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumları ve özlük haklarına yönelik çalışmalar yaparak onların zorlu dönemi en hasarsız bir şekilde atlatılabilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Atakum Belediyesi ile yaptığımız ’Asansör Periyodik Kontrol Anlaşması’yla birlikte, pandemi sürecinde pek çok kurum ve kuruluş daralma yaşarken biz kadromuza 7 asansör periyodik kontrol uzmanı makine mühendisi ilave ettik.”

Yönetim kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kadir Erdoğan’ın 2020-2021 çalışma programını genel kurula sunmasının ardından MMO Samsun Şubesi’nin yeni yönetim kurulu ile genel merkez delegelerinin belirlendiği seçimlere geçildi. Buna göre Kadir Gürkan, Hasan Bozal, Nail Yolaydın, Kadir Erdoğan, Ayşe Ünsal Kıran, Ali Dinler ve Yaşar Baş yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Genel kurula MMO üyelerinin yan sıra, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Veli Kebapçı, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun Temsilcisi Akın Ömür ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Işık Özkefeli de katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11