Samsun MMO’da seçim heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 16. Dönem Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Kadir Gürkan ve yönetimi güven tazeledi.

Divan kurulu başkanlığını Murat Aras’ın yaptığı genel kurulda açılış konuşması yapan 15’inci Dönem MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, insanlık tarihinde zor günlerin yaşandığını belirterek, "Küresel salgın birçok sevdiğimiz insanı bizlerden aldı. Diğer meslek mensupları kadar kamuoyunda gündeme getirilmese de, meslektaşlarımız işlerinin başında çalışırken, insanlığa değer üretirken salgın hastalığa yakalandı ve aramızdan ayrılanlar oldu. Bahtiyar Madalı, Birol Erdin, Erdem Koç, Sinan Kurt ve Yaşar Yiğit bu zaman diliminde aramızdan ayrıldı” dedi.

2020-2021 çalışma dönemi içerisinde, Samsun Belediyesi Eski Başkanı Ruhat Çetinkaya, Ordu İl Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Elibol, diğer meslek büyükleri Hasan Çelikkol, Rıfat İşeri, Seydi Ahmet Şener, İbrahim Şengüllendi, Hasan Ekmen, Celalettin Rumi Bozkurt, Ahmet Tunay, İhsan Keskin ve genç meslektaşları Kemal Ağu’yu ebediyete uğurladıklarını da hatırlatan Kadir Gürkan, ayrıca şunları söyledi:

“Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerimizi kapsayan TMMOB MMO Samsun Şubemiz günümüz itibariyle 2 bin 916 üye, 411 öğrenci üye olmak üzere toplamda 3 bin 327 üyeye ulaşmış durumda. Odamızda 22 makine mühendisi olmak üzere toplam 26 personel istihdam ediliyor. Küresel salgınla birlikte, alınan ulusal kararlar ve tedbirler doğrultusunda ilk önce çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumları ve özlük haklarına yönelik çalışmalar yaparak onların zorlu dönemi en hasarsız bir şekilde atlatılabilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Atakum Belediyesi ile yaptığımız ’Asansör Periyodik Kontrol Anlaşması’yla birlikte, pandemi sürecinde pek çok kurum ve kuruluş daralma yaşarken biz kadromuza 7 asansör periyodik kontrol uzmanı makine mühendisi ilave ettik.”

Yönetim kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kadir Erdoğan’ın 2020-2021 çalışma programını genel kurula sunmasının ardından MMO Samsun Şubesi’nin yeni yönetim kurulu ile genel merkez delegelerinin belirlendiği seçimlere geçildi. Buna göre Kadir Gürkan, Hasan Bozal, Nail Yolaydın, Kadir Erdoğan, Ayşe Ünsal Kıran, Ali Dinler ve Yaşar Baş yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Genel kurula MMO üyelerinin yan sıra, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Veli Kebapçı, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun Temsilcisi Akın Ömür ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Işık Özkefeli de katıldı.