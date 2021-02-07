Samsun kısıtlamaya uydu, vali teşekkür etti

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu hafta sonu da uygulanan kısıtlamalara uyarak cadde ve sokakları boş bırakan Samsunlulara teşekkür etti.

Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Samsun’da da uygulandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından Samsun cadde ve sokaklarının fotoğraflarını paylaşarak, teşekkür mesajı yayımladı.

Vali Dağlı, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Samsunlular; güneşli ve sıcak havaya rağmen kısıtlama süresince sabrederek boş bıraktığınız her sokağı, korona virüsle mücadelenin kahramanlarına verilen büyük bir destek, sağlıklı günlere atılmış büyük bir adım ve bir umut ışığı olarak görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyma konusunda hafta sonu gösterdiğiniz hassasiyeti diğer günlerde de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak suretiyle sürdüreceğinize inanıyor, sağlıklı günler diliyorum.”