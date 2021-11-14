banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Samsun kışın da çiçek bahçesi

Samsun’un parklarına, bahçelerine kadın eli değiyor. Kış ayında da her yer çiçek bahçesine dönüştürülüyor.

SAMSUN 14.11.2021, 13:13
Samsun kışın da çiçek bahçesi

Samsun’un parklarına, bahçelerine kadın eli değiyor. Kış ayında da her yer çiçek bahçesine dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kış aylarında bile Samsun’a baharı yaşatıyor. Kadın personel tarafından yapılan çiçek dikimleri ile Samsun kadınların elinde güzelleşiyor.

Yaz sezonunda 7 farklı tür ve renklerde toplam 600 bin adet çiçek dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış aylarında da Samsun’a bahar havası yaşatmaya devam ediyor. Ekipler park, bahçe, kavşak ve orta refüjlere 8 farklı türde toplam 650 bin adet kışlık çiçek dikimine başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri aynı zamanda özellikle ana caddeler üzerindeki kavşaklara yapılan peyzaj düzenlemeleri ile de kentte estetik bir görüntü kazandırıyor. Şehir merkezlerinde doğa ve insanın buluşmasını parklar ve yeşil alanların oluşturduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek kentsel dönüşüm gerek yol ve altyapı gerekse tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için yapılan projelerin yanı sıra yeşillendirme çalışmalarıyla da her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir inşa ettiklerini söyledi.

“8 farklı türde 650 bin çiçek dikilecek”

Tüm yeşil alanlarda kış çalışmalarına başladıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “Kışlık mevsim çiçeklerinin dikimine başladık. Menekşe, nergis, sümbül, çuha başta olmak üzere 8 farklı türde 650 bin adet çiçeği toprakla buluşturacağız. Karadeniz’in incisi olan Samsun’umuzu yaz kış çiçeklerle renklendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda estetik görünüme de büyük önem veriyoruz. Aslında kış ayında yaptığımız bu çalışmalar bir anlamda bahar ayları için de hazırlık oluyor. Tüm yeşil alanlarımızda bu çalışmalar yapılıyor” dedi.

“Park ve bahçeler kadınların elinde güzelleşiyor”

Çiçek dikiminde özellikle kadın personelin çalıştırıldığını da belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “15 kadın personelimiz tüm yeşil alanlarda çiçek dikimini yapıyor. Özellikle onlarla çalışıyoruz. Çünkü kadın personellerimiz daha hassas. Tıpkı evlerinde bir oya işler gibi çiçekleri toprakla buluşturuyor. Desen desen çizerek dikiyorlar. Kadın personelimiz ile yapılan bu çalışmalar daha verimli oluyor. Ayrıca diktikleri çiçeklere sahip çıkıyorlar. Park ve bahçelerimiz kadınlarımız elinde güzelleşiyor” diye konuştu.

16 yıldır çiçek dikimi yaptığını söyleyen Remziye Altınok, işini severek ve huzur içinde yaptığını dile getirdi. Altınok ayrıca şunları söyledi:

“Çiçek fidanını dikerken, bir çocuğu yetiştirir gibi aynı o duyguları hissediyorum. Her fidanı toprakla buluştururken sanki kendimden bir parçayı toprağa vermiş gibi hissediyorum. Çiçek dikiminden toprak serimi ve çapalamasına varıncaya kadar her işi yapıyoruz. Yorulmuyoruz. Yaptığımız işi de severek yapıyoruz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6