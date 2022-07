Samsun Kastamonu’da yara sarıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yardıma koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 18 personelini daha destek olarak gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor. Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için daha önce araç desteği ile personelini bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmaları için 18 personelini daha gönderdi.

“Samsun olarak afeti yaşayan şehirlere her türlü desteği veriyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her zaman gerek şehrimizde olsun gerekse diğer bölgelerde vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan Alaçam ve Yakakent ilçelerinde yoğun yağış sonrası yaşanan su baskınlarına müdahale çalışmalarımızı sürdürürken bir taraftan da Kastamonu’ya iş makinesi ve personel desteği ile yardıma koştuk. Ekiplerimize takviye yaparak 18 personelimizi de temizlik çalışmalarına katılmak üzere bölgeye uğurladık. Temizlik çalışmalarının bitirilmesinin ardından ekiplerimiz Samsun’a dönecekler. Bölgede ve diğer tüm yerlerde üzerimize düşen her konuda milletimizin yanındayız. Bir kez daha selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.