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Samsun jandarmadan sıkı denetim

Korona virüs risk haritasında “çok yüksek riskli” kategorideki Samsun’da, Terme İlçe Jandarma ekipleri denetimlerini ve filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAMSUN 01.04.2021, 14:05
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Samsun jandarmadan sıkı denetim

Korona virüs risk haritasında “çok yüksek riskli” kategorideki Samsun’da, Terme İlçe Jandarma ekipleri denetimlerini ve filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından ülke genelinde olduğu gibi ‘çok yüksek riskli’ iller kategorisinde bulunan Samsun’da denetimler aralıksız sürüyor.

Samsun’un Terme ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçenin kırsal mahallerinde korona denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken vatandaşları ikametlerinde denetleyen jandarma ekipleri, filyasyon çalışmalarına devam ediyor.

Karayolunda sıkı denetim

Samsun Ordu karayolunda da sıklıkla denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, araç sürücülerinin ve yolcuların hem asayiş kontrolünü hem de ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodlarını sorguladı. Denetim noktalarında uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara maske, hijyen ve mesafe kurallarını hatırlatarak korona tedbirlerine dikkatle uymaları gerektiğini vurguladı.
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