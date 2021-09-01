Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan devir teslim töreniyle yeni İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit göreve başladı.

Makam odasında düzenlenen devir teslim töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Coşkun Esen, göreve yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’e iyi dilek ve temennilerde bulunmasının ardından, başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Murat Yiğit ise bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Coşkun Esen’e çiçek takdim ederek hizmetlerinden dolay teşekkür etti.

Yapılan devir teslim töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit göreve başladı.