banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi

Samsun hafta sonunda da çalıştı

Samsun’da Ocak ayı içinde pandemi dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında toplam 52 bin 695 kişi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) web sitesi üzerinden online ortamda çalışma izin belgesi aldı.

SAMSUN 20.01.2021, 13:57
2
Samsun hafta sonunda da çalıştı

Samsun’da Ocak ayı içinde pandemi dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında toplam 52 bin 695 kişi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) web sitesi üzerinden online ortamda çalışma izin belgesi aldı.

Pandemi dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf işyeri açma ve işçi çalıştırma ile ilgili belgeleri veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na Ocak ayında adeta başvuru yağdı. 28 Aralık 2020-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kısıtlamadan muaf kapsamında bulunan sektörlerde çalışan 52 bin 695 kişi Samsun TSO web sayfası üzerinden online ortamda aldıkları çalışma izin belgeleriyle iş yerlerinde çalıştı.

Belgeler online ortamda veriliyor

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemiyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf işyerlerinin, işçi çalıştırma belgelerini odaya gelmeden web sitesi üzerinden online ortamdan alabildiğini söyledi. Yaşanan pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Virüsün etkilerinin azaltılması için yapılan uygulamalardan birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Ama bilindiği gibi bundan bazı sektörler muaf tutuldu. Valiliğimiz, genelge kapsamında yer alan muaf sektörlerde ki üyelerimizin çalışma izin belgelerini oluşturma işlemleri için Odamızı görevlendirdi. Muaf işyerleri, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce geliştirilen yazılım sayesinde Oda’ya gelmeden izin belgelerini online ortamda alabiliyor” dedi.

Samsun TSO, Türkiye’de iki odadan biri

Geliştirdikleri yazılım sistemi sayesinde TSO’da oluşabilecek bir kalabalığın ve olası bir bulaşıcılığın da önüne geçildiğini belirten Başkan Murzioğlu, “Bu sistemi Türkiye’de uygulayan iki Oda’dan biriyiz. İşyeri sahipleri sisteme girerek vergi numaralarını ve oda sicil kayıtlarını oluşturuyorlar. Sistem bilgileri otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer giren firma yasaktan muafsa ilgili sayfaya yönlendiriyor. Burada işveren ve personel bilgileri kontrol ediliyor ve herhangi bir eksiklik yoksa sistem onay veriyor. Daha sonra ise işveren ve personellerine izin aldığına dair telefonlarına mesaj gidiyor. İzin belgeleri sadece aldıkları o hafta sonu yasağı için geçerli oluyor. Güvenlik birimleri de izin alan kişileri sistemimizde bulunan kimlik doğrulama bölümünden kişinin tüm bilgilerine ulaşabiliyor. Zamandan da tasarruf sağlayan sistemi devreye aldıktan sonra 28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında 439 firma uygulamaya giriş yaptı ve toplam 13 bin 12 personel için çalışma izni aldı. 04-10 Ocak tarihleri arasında 650 firma sisteme girerek 18 bin 441 personel için ve 11-17 Ocak tarihleri arasında da 810 firma da 21 bin 242 personel için çalışma izni aldı” diye konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyeler, “http://izin.samsuntso.org.tr” adresi üzerinden gerekli yerleri örneklerine uygun şekilde doldurarak izin belgelerini alabiliyorlar.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12