Samsun GES ve RES’ten yıllık 200 milyon TL gelir hedefliyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da yapacakları güneş enerji sistemi (GES) ve rüzgar enerji sistemi (RES) projeleri ile yıllık 200 milyon TL’ye yakın gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Toplantısı, Başkan Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. 41 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilgili komisyonlardan gelen gündem maddeleri kabul edilerek, karara bağlandı.

Samsun’da yapılacak GES projeleri ve diğer projeler hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Demir, “Son zamanlarda birçok bakanımızı Samsun’da ağırladık. Kendilerinden Samsun’a yatırımlar konusunda sözler aldık. Bakanlık destekleriyle çok güzel eserleri Samsun’a kazandıracağız. Engelli vatandaşlarımız ve bağımlı insanların tedavi, rehabilite ve hayata kazandırma süreci ile ilgilide bir kampüs projemiz olacak. Enerji üretimi ile de ilgili Türkiye’nin en büyük GES projesini Haziran ayında ihale etmeye gayret ediyoruz. İlk etapta 40 MW, ikinci etap çalışmalarımız da devam ediyor. O da 40 MW olacak. 40+40 toplam 80 MW elektrik üreteceğiz. Sanıyorum ki tek ölçekte Türkiye’deki en büyük GES projesini Ladik’te Samsun ve belediyemize kazandırmış olacağız. RES ile de ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu da Ladik-Havza ilçemizin bölgesinde çalışacak. Doğu yakasındaki kırsal üst koddaki mahallelerimizin içme suyu ile alakalı şu anda yönetim kurulu kararını aldık ihaleye çıkıyoruz. Tekkeköy, Ayvacık ve Salıpazarı’ndaki üst kodlarda içme suyunun ihalesini bu sene yapıp en geç 2022 yılı sonuna kadar da kırsal mahallelerdeki içme suyu noktasında hedefimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.

“GES ve RES’ten 200 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz”

“İlk etap GES’in belediyemize yıllık katkısı minimum 80 milyon TL olacak. Bu ilave 80 milyon TL gelirimiz olacak demek. Bunun ikinci 40 megavatı da ayrıca gelecek. 40 megavat ayrıca üretip satma hakkımız var. Onu da kullanacağız. Bunun dışında RES çalışmamız var. Rüzgar güllerinin verimliliği, güneş enerjisine göre daha yüksek. Maliyeti biraz daha farklı ama verimliliği yüksek. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek Samsun’un büyükşehir belediyesi olarak enerjiden geliri yıllık 150 ile 200 milyon TL gibi bir rakama tek kalemde ulaşacak. Bu şu andaki mevcut gelir bütçemizin 5’te 1’ine yakın tek kalemde bir gelir durumu söz konusu olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.