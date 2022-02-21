Samsun Devlet Opera ve Balesi Beethoven’ın eserini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ludwig van Beethoven’ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyan ‘Fidelio’ operasını sahneledi.

İlk kez 1805 yılında Viyana’da sahnelennen Fidelio operasında, Fransız Devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikâyeden esinlenilmiş. 200 yıl önce olduğu gibi, her dönem geçerliliğini koruyan; umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları işleniyor. Eser, 18.yy’da İspanya’da bir hapishanede geçer. Siyasi rakibi olan, kötü adam Don Pizarro tarafından gizlice hapsedilen kocası Florestan’ı kurtarmak için, ‘Fidelio’ takma adı ile erkek gardiyan kılığına giren Leonore adlı bir kadın konu edilir.

Almanca seslendirilen eserde Fransız Orkestra Şefi Benoit Fromanger yönetiminde Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefleri Volkan Akkoç ve Raushan Baigulakova yönetimlerinde Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnedeydi. 19 Şubat akşamı sahnelenen eserin tekrarı bugün akşam Atatürk Kültür Merkezi Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu’nda sahnelenecek.