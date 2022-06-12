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Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda hac kafileleri yoğunluğu
Çarşamba Havalimanı’nı doldurdu.
SAMSUN 12.06.2022, 16:57
Çarşamba Havalimanı’nı doldurdu.
Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan’a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.
Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan’a gidecek.