Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda hac kafileleri yoğunluğu

Çarşamba Havalimanı’nı doldurdu.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan’a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan’a gidecek.