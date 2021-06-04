Samsun-Çarşamba Havalimanına “Erişebilirlik Belgesi”

Engelli vatandaşların havalimanına girişten uçağa binene kadar herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı Samsun-Çarşamba Havalimanı, “Erişebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Samsun-Çarşamba Havalimanı Erişebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. DHMİ Samsun-Çarşamba Havalimanı belgesini Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner’e veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, iyileştirmelerin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Vali Zülkif Dağlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Samsun-Çarşamba Havalimanımızı kullanan engelli vatandaşlarımızın havalimanına girişten uçağa binene kadar herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm alanlarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Havalimanımıza gelen engelli vatandaşlarımıza istemeleri halinde daha önceden de ilgili personelimiz baştan itibaren yardımcı oluyordu. Bundan sonra da yapılan iyileştirmeler ile birlikte, engelli vatandaşlarımız girişten itibaren uçağına kadar düzenli bir şekilde, konfor ve güven içinde, zorluk yaşamadan gidebilecek. Havalimanımızın, engelli vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden kendilerine zorluk oluşmadan yararlanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.