Samsun Büyükşehir zabıtası denetimde
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN' SLOGANI İLE 81 İLDE BAŞLATTIĞI KORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİM, SAMSUN'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLATILDI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, ESNAF VE VATANDAŞLARA TEMİZLİK, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMASI YÖNÜNDE UYARILARDA BULUNDU. İŞYERLERİ DENETLENDİ. MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLAR DA UYARILDI.
Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kurallara uymayanlar uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüsü tedbirlerine yönelik denetim, Samsun’da sabah saatlerinden itibaren başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Maske takmayan vatandaşlar da uyarıldı.
Yapılan denetimler hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Salgınla mücadelede başarılı olabilmek adına tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki işletmelere yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan tüm kurallara uyulması konusunda hassasiyet rica ediyoruz" dedi.
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