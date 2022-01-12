banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 53 madde karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

SAMSUN 12.01.2022, 17:53
Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 53 madde karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonu Ocak Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyon toplantısında Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ve parti grupları, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a geçirdiği trafik kazası nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten açıklamalar yaptı.

Yakakent Belediyesi’ne tepki

CHP Grup Başkan Vekili Atilla Tekcan, daha önce gri pasaportla göçmen kaçakçılığı soruşturmasında ismi geçen Yakakent Belediyesi’nin, ‘belediyeye ait araçlarla sahilden kaçak olarak kum çekerken görüntülendiği’ iddiasıyla tekrar gündeme gelmesi üzerine tepkisini dile getirdi.

Elektrikli otobüs alımı

10 adet elektrikli otobüs ve 3 adet hızlı şarj istasyonu alımı için belediye başkanına 5 milyon 800 bin euro gayri nakdi kredi kullanım yetkisi veren teklif komisyonda tartışıldı. CHP grubu alımı, "Gereksiz bir borç" olarak nitelendirdi. Başkanvekili Nihat Soğuk ise "Biz çevreci olmaya devam edeceğiz" diyerek alımı savundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi.

Endonezya’nın Semerang Şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir ilan edilmesini için niyet mektubu imzalamaya belediye başkanını yetkilendiren teklif, ‘kardeş şehrin maddi yük getirmemesini isteyen’ itirazların ardından oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.

Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan 30 Haziran’a kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.

SAMULAŞ tartışması

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 103 adet araç ve çeşitli hatları SAMULAŞ’ın kiralayarak işletmesini sağlayan, daha önce çeşitli yıllarda alınmış 4 karar oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi. CHP grubu SAMULAŞ Genel Müdürü’nün toplantıda yer almamasına tepki gösterdi. CHP grubundan, otobüslerin geri alınmasının gerekçesinin SAMULAŞ’ın iyi işletememesi olduğu savunuldu. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk “Öyle bir şey yok” diye karşılık verdi. “SAMULAŞ ne istedi de vermedik” diyen CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, iyi işletilemiyorsa lağvedilmesi veya genel müdür ve yardımcılarının değiştirilmesini teklif etti.

Ulaşım Daire Başkanlığı işletecek

Bunun üzerine kararın gerekçesine dair açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, “Daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla SAMULAŞ’a kiraladığımız 103 otobüs terminal hatları, ring hatları ve otobüs hatlarını bu meclis kararından sonra Ulaşım Daire Başkanlığı işleterek halkımıza en güzel hizmeti vermeye çalışacak” dedi.

Komisyondan geçen maddeler 14 Ocak Cuma günü mecliste ele alınacak.

Yorumlar (0)
light rain and snow
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11