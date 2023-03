Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı yapıyor. 17 ilçede toplam 25 bin aileye ulaştırılacak yardımlar ekipler tarafından vatandaşlara teslim ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal inceleme ekiplerinin ev ziyaretleriyle tespit ettiği aileleri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Hayırseverlerin de destek verdiği çalışmayla toplam 25 bin gıda kolisini özenle hazırlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yardımların hızla ulaştırılması için 55 kişilik ekip oluşturdu.

14 Mart’ta başlayan yardım kolisi dağıtımlarını sürdüren ekipler, her sabah eski Makro AVM’deki Ramazan Ayı Gıda Yardımları Koordinasyon Merkezi’nde gıda kolilerini araçlara yüklüyor. Tüm ilçelerde belirlenen adreslere ulaşan ekipler, kolileri ihtiyaç sahiplerine elden teslim ediyor.

Yardım dağıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, “Geçen yıl Ramazan ayı nedeniyle 20 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım paketi göndermiştik. Bu sene ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde mağdur olup şehrimizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızı da gözeterek destekte bulunacağımız aile sayısını 25 bine çıkardık. Ekiplerimiz dağıtım faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Çözüm merkezimize başvuru yapacak hayırseverlerimizin yardımlarını da yine sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her ayında her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bu yıl depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık. Bu vesile ile hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Toplum olarak birlik ve beraberliğimiz güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.