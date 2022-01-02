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Samsun Büyükşehir Belediyesi bin 389 kilometre yol yapmayı hedefliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son 2,5 yılda 2 bin 766 kilometre yol çalışmasını tamamladı. Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı 2021 asfalt sezonu çalışmaları kapsamında 1140 kilometre yol çalışması yaptı. Bu yılki hedef ise bin 389 kilometre olarak belirlendi.

SAMSUN 02.01.2022, 16:50
Samsun Büyükşehir Belediyesi bin 389 kilometre yol yapmayı hedefliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son 2,5 yılda 2 bin 766 kilometre yol çalışmasını tamamladı. Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı 2021 asfalt sezonu çalışmaları kapsamında 1140 kilometre yol çalışması yaptı. Bu yılki hedef ise bin 389 kilometre olarak belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "‘Bismillah’ diyerek başladığımız 2021 sezonunda planladığımız çalışmaların üzerinde işlere imza attık. Samsunumuzun standartlarını yükseltmek için büyük bir gayret içindeyiz” dedi.

Samsunluların istedikleri noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Öncelikle yol yapımında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2021’de yaptıkları çalışmalarla rekor üstüne rekor kırdılar. Bir belediyenin yalnızca kendi ekipleriyle 1140 kilometre yol yapması kolay bir iş değil. Bugün 17 ilçenin her noktasında bir yol yapımı gerçekleştirilmiş durumda. 452 aracımız ve 755 personelimiz ile sürekli daha iyisini başarmak için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada yol yapım çalışmaları ile diğer belediyelere örnek olan, çalışmaları referans gösterilen bir belediyeyiz” diye konuştu.

Bu yılki hedef 1389 kilometre

Başkan Demir, yapılan yol çalışmaları ile özellikle kırsal mahallelerde yeni bağlantı noktalarının oluştuğunu belirterek, "İl genelinde yaptığımız yol çalışmaları ile mahalleler arasında yeni alternatif güzergahlar oluştururken, mevcut yolların yükünü azalttık. Vatandaşlarımız toz toprak yolları kullanmak yerine artık daha modern yollarda ulaşım sağlıyorlar. Kullandığımız tüm malzemeleri de dışardan almıyor, kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla maliyetleri olabildiğince aşağı çekiyoruz. 4’te bir fiyatına iş yapıyoruz. 2.5 yılda 2 bin 766 kilometre yol çalışmasını tamamladık. Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce 2021 yılında 1140 kilometre yol çalışması yapılarak yine bir rekora imza atıldı. 2022 yılında hedefimiz ise bin 389 kilometre yol yapım çalışması yapmak. 6.5 metre genişliğindeki mahalle yollarımızın tamamını uzun vadede bozulmayacak şekilde 2023’te bitirmiş olacağız. Samsun’un bütün ulaşım ağını yeni bir vizyona kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

“17 ilçemiz ile el ele verdik”

Sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Daha önce de belirttiğim gibi kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir Samsun olacak. Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde imkanları verimli kullanarak, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak çözüm üretiyoruz. 17 ilçemiz 1251 mahallemizde vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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