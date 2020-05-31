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Samsun Büyükşehir Belediyesi ’bin 100 km’ yol yapacak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLERİ VE ŞEFLERLE BİRLİKTE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN DEMİR, HAKKANİYETLİ DAVRANIP, ACİLİYETİ OLAN YERLERE ÖNCELİK VERİLDİĞİNİ, SAMSUN’UN ARTIK YOL SORUNU OLMAYAN BİR KENT OLACAĞINI VURGULADI.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ’bin 100 km’ yol yapacak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLERİ VE ŞEFLERLE BİRLİKTE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN DEMİR, HAKKANİYETLİ DAVRANIP, ACİLİYETİ OLAN YERLERE ÖNCELİK VERİLDİĞİNİ, SAMSUN’UN ARTIK YOL SORUNU OLMAYAN BİR KENT OLACAĞINI VURGULADI.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:07
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ’bin 100 km’ yol yapacak

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yılsonuna kadar ’bin 100 km’ yol yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı şube müdürleri ve şeflerle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Demir, hakkaniyetli davranıp, aciliyeti olan yerlere öncelik verildiğini, Samsun’un artık yol sorunu olmayan bir kent olacağını vurguladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile şube müdürleri ve şefler katıldı. İlçelerde yapımı devam eden asfalt ve beton yol yapım çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Mustafa Demir, yılsonuna kadar hedeflenen bin 100 kilometre yolun tamamlanacağını vurguladı.

Samsun’un Türkiye’de yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline geleceğini dile getiren Başkan Demir, "Yol yapım çalışmalarının yüzde 80’inini kendi imkanlarımız ve personelimizle yapıyoruz. Kırsal mahallelerde adaletli ve hakkaniyetli davranarak aciliyeti olan yerlere önem verip, hizmetlerimize devam ediyoruz. 2021 yılında da yol yatırımları aynı şekilde devam edecek” dedi.

Toplantıda şube müdürleri ve şeflerin ilçelerde kendisini temsil ettiğinin altını çizen Mustafa Demir, "İlçelerde siz, sevk ve koordinasyonu doğru, etkili yaparsanız güçlü ve başarılı oluruz. Büyükşehir Belediyesi güçlü ve başarılı olursa Samsun güçlü ve başarılı olur. Şehrimizi kalkındıracak ve geleceğe hazırlayacak kadrolar sizlersiniz. Samsun’un ve belediyemizin size ihtiyacı var. Kırsaldaki yol çalışmaları bittiğinde diğer alanlarda da kentimizi ilmek ilmek yine sizlerle dokuyacağız” diye konuştu.

“İnsanlarımız en güzelini sonuna kadar hak ediyor”

Büyükşehir belediyesi olarak vatandaşlara kaliteli ve standardı yüksek yol konforunu yaşatmak istediklerini belirten Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Çünkü insanlarımız, en güzelini ve en iyisini sonuna kadar hak ediyor. Bu sebeple işlerimizi disiplinden taviz vermeden en verimli şekilde yerine getirmek zorundayız. Planlanan çalışmalarımızı gerekirse gece saatlerinde de çalışarak bin 100 kilometre yolu mutlaka bitirip halkımızın hizmetine sunacağız.”

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