Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede vektör mücadelesi başlattı

Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yoğun bir çalışma yapıyor.

Temiz hava, temiz su, temiz toprak ve temiz çevre için çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, başta sivrisinekler olmak üzere vatandaşların huzurunu kaçıran haşerelerle mücadeleye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, fare ve hamamböceğine yönelik ilaçlama faaliyetlerini artırdı. Samsun’un 17 ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez ilçelerden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’deki açık hava ilaçlamalarını başarıyla yürüten motorize ekipler, kırsal ilçelere teknik bilgi ve ekipman desteği vererek kimyasal ilaç gönderiyor. Vektörlerin üreme alanlarından göl, gölet, sazlık, dere, sulama kanalları, bataklık, fosseptik çukurları gibi durgun su birikintisi olan 17 bin noktada ekipler, larvasit ve ergin haşereleri biyolojik ilaçlamalarla kaynağında yok ediyor.

Yaz ayları boyunca periyodik olarak gerçekleştirilen açık hava kimyasal ilaçlama çalışmaları hakkında bili veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, sivrisineklerin gazoz kapağındaki suda bile üreyebildiğini belirterek, bir bardak suya bırakılan sivrisinek çiftinin sayısının 40 günde 32 milyara çıktığını söyledi. Tulumen, “Çok hızlı üreyen karasineklerin sayısı 3-4 ayda trilyonlara ulaşarak geniş alanlara yayılıyor. Hamamböcekleri gezdikleri yerlere bakteri, mikrop ve yumurta bırakarak hepatit, dizanteri vb. tehlikeli hastalıklara neden olabiliyor. Halkımızın yaz mevsimini rahat geçirebilmesi için haşerelerle mücadelemizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Sinekler ve böcekleri 17 bin üreme bölgesi ve yaşam alanlarında yok etmek için biyolojik ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Tulumen, şunları söyledi:

“50 personelimizden oluşan 15 ekiple 17 ilçede vektör mücadelesi veriyoruz. Vektörlere karşı başarılı olmada en önemli husus, larvasitleri kaynağında yok etmektir. Sivrisineklerin en büyük üreme alanı durgun su birikintileridir. Larvasitler için fıçı, boş bidon, kap kaçak, bataklık, foseptik çukur, dere yatakları, inşaat altı, açık ve kapalı kanallar, kuyu, saksı altı, plastik torba, süs havuzları gibi yerlerdeki su birikintileri, en önemli larvasit kaynaklarıdır. Biz açık hava bölgelerinde mümkün olan her yeri ilaçlıyoruz. Mücadelemizde başarılı olabilmemiz için sivrisineklerin üremelerine neden olacak su birikintileri bırakılmaması noktasında halkımızdan yardım ve destek bekliyoruz.”