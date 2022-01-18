Samsun 3 ilçesine daha Bilim Sanat Merkezi açıldı

Samsun’un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerine Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) açıldı. Daha önce sadece İlkadım ve Atakum ilçelerinde bulunan bilim sanat merkezlerinin sayısı böylelikle 5’e yükseldi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim dünyasında yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirebilmek adına önemli bir adım olan bilim sanat merkezlerinin, Çarşamba, Bafra, Vezirköprü de açılması çevre ilçeler için de son derece önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Bilim Sanat Merkezleri faaliyet gösterdikleri bölgeler için yenilikçi bir anlayışla üst düzey eğitim veren kurumlardır. Bilim sanat merkezlerinde uygulanan öğretim programları, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarının programları ile bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanır ve öğrenci merkezli olarak yürütülür. Gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanmaktadır. BİLSEM’lerdeki eğitim ve öğretim ortamları bireysel eğitim ve grup eğitimine uygun, özel yetenekli öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleyici nitelikte hazırlanır. Eğitim ve öğretim ortamlarındaki farklı ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmek, kurumsal kapasiteyi geliştirecek, ulusal, uluslararası, bölgesel düzeyde hibe programlarını takip etmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak bilim sanat merkezlerinin faaliyet alanına girmektedir” denildi.