Şampiyonluk kupası Asarcık’ta

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor, şampiyonluk kupasını Asarcık ilçesindeki taraftarıyla buluşturdu.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak 11 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını Samsun’un Asarcık ilçesindeki taraftarına götürdü. Samsunspor yönetimi ardından da Belediye Başkanı Şerif Kılaguz’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Samsunsporumuz uzun bir bir aradan sonra çıktığı Süper Lig’de de sergileyeceği futbol ile güzel başarılara imza atacaktır. Bundan eminiz. Bizler tüm Asarcıklı taraftarlarımıza takımımıza verdikleri desteklerinden dolaylı çok teşekkür ederiz” dedi.

İlçe gençlerinin büyük ilgi gösterdiği programda Asarcıklı taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.