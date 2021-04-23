SAMKON Başkanvekilliğine Metin Şenel getirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Sivil Toplum kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanvekilliği görevine Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) Genel Başkanı eski milli güreşçi Metin Şenel getirildi.

Samsun’un en üst sivil toplum kuruluşu olan SAMKON’da 9 Nisan 2021’de yapılan 4. olağan genel kurulda Hasan Kaya Aşçı, delegelerin oyuyla genel başkanlık görevine seçilmişti. Hasan Kaya Aşçı başkanlığında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı sonucunda SAMKON Başkanvekilliği görevine SAMDEF Genel Başkanı eski milli güreşçi Metin Şenel getirildi.

Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Metin Şenel, “SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı Bey ve birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimizin kararı ile şahsıma layık görülen bu görev için teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Samsunumuza ve SAMKON’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.