Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli

Salmonellla enfeksiyonundan korunmada besin hijyeninin önemini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu, “Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümleri temiz tutulmalıdır. Çalışanlar ellerini, kesme tahtaları, tabaklar ve mutfak eşyaları, çiğ gıda ile temas ettikten sonra yıkamalıdır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu, Salmonella bakterileri ile gündeme gelen Salmonella enfeksiyonu nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Salmonella enfeksiyonunun, (tifo, paratifo) gıda kaynaklı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, ”Salmonella, hayvanların veya insanların dışkılarından toprağa, suya ve yiyeceklere geçebilir. Özellikle yeterince klorlanmamış sular, iyi pişirilmemiş süt ve süt ürünleri, yumurta, etler ve iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin yenilmesi ile ortaya çıkar ve salgınlara neden olabilir. Bakteriler, çiğ besin maddeleri, kirli ambalajlar, ekipman ve besin endüstrisinde çalışanların elleri ve kıyafetleri yoluyla gıda üretim tesislerine kolayca girebilir ve yayılabilir. Salmonella bakterileri ile kontamine olan yiyecekler genellikle bozulmaz, kokmaz veya tadı bozulmaz” şeklinde konuştu.

Bağırsak sistemini etkiler

Salmonella enfeksiyon hastalığının bağırsak sistemini etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Kontamine yiyecekleri yedikten 12-72 saat sonra ortaya çıkan ishal, karında kramp tarzında ağrı ve ateştir. Hastalıkta şikâyetler bir haftaya kadar uzayabilir. Şiddetli ateş ve ishal şikâyeti olan hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde yaşamı tehdit edebilecek ciddi hastalığa neden olabilir. Bazı insanlar hastalanmadan veya herhangi bir semptom göstermeden Salmonella bakterisini taşıyabilir ve başkalarına bulaştırabilirler” diye konuştu.

Besin hijyeni oldukça önemlidir

Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümlerinde çalışanların hijyen konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu şu bilgileri paylaştı:

“Salmonellla enfeksiyonu yiyecek ve içecek yoluyla bulaştığından hastalıktan korunmada besin hijyeni oldukça önemlidir. Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümleri temiz tutulmalıdır. Çalışanlar ellerini, kesme tahtaları, tabaklar ve mutfak eşyaları, çiğ gıda ile temas ettikten sonra yıkamalıdır. Çalışanlar, özellikle çiğ et ve kümes hayvanları olmak üzere herhangi bir gıdayı kullanmadan önce ve sonrasında ellerini yıkamalıdır.”

Güvenilir gıda tüketilmelidir

Hijyenin bulunmadığı ortamlarda hastalık riskinin her zaman mevcut olduğuna işaret eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Açıkta satılan yiyecekler, birden fazla pişirilen yiyecekler tüketilmemelidir. Çiğ meyve ve sebzeler yenmeden önce yıkanmalıdır. Güvenilir gıdalar tüketilmelidir. Kişisel korunma tedbirlerin başında ise el yıkama gelir. Eller, yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, hayvanlarla temastan sonra mutlak su ve sabun ile yıkanmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.