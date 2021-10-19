Salıpazarı’nda yol çöktü

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonucu, bir mahalle yolunda çökme meydana geldi.

Olay, Salıpazarı ilçesi Dikencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yoğun yağışlar nedeniyle Salıpazarı ile Dikencik Mahallesi’nin ulaşımını sağlayan yolda çökme yaşandı. Çökme sonucu yol güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay sonrası Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, çökmenin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Halil Akgül, “Son yıllarda Salıpazarı ilçemiz su taşkınlarına, sel ve heyelanlara maruz kalıyor. İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçemizin özellikle yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana geldi. Ekiplerimiz sahada heyelan kaldırma çalışmalarınızı sürdürürken bu kez de Dikencik-Salıpazarı bağlantı yolumuzda çökme meydana geldi. Çöken yolumuzun yapımına hemen başlayacağız. Gerek ilçe belediyemiz gerekse de Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile en kısa sürede buradaki ulaşım sorununu çözerek yolumuzu yeniden sağlık bir şekilde ulaşıma açacağız” dedi.