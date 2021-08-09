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Salıpazarı’nda sağanak

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

SAMSUN 09.08.2021, 15:12
Salıpazarı’nda sağanak

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Son iki yılda sel nedeni ile sıkıntılı günler yaşayan Salıpazarı ilçesinde, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz ve Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçe genelinde birçok noktada incelemelerde bulundu.

"Kırsalda heyelan nedeniyle kapanan yollarımız var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül yeni yapılan köprülere ve set duvarlara vurgu yaparak, “Şu an su seviyesi diğer sellerden daha fazla ancak yeni yapılan köprülerimiz sayesinde ilçe merkezinde korkulan olmadı ve taşkın yaşanmadı. Kırsal mahallelerimizde heyelan nedeni ile kapanan yollarımız var. Ekiplerimiz dün geceden itibaren sahada ve heyelan bölgelerine anında müdahale ederek yolları açıyorlar. Şu an itibarıyla Allah’a şükür her hangi bir olumsuzluk yaşamadık, inşallah da yaşamayız” dedi.
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