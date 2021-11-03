Salıpazarı’nda ’güçlü birliktelik’ vurgusu

Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Çakır, "Dernek olarak hedefimiz değerlerimizi yaşatmak, bölgemizin güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktır" dedi.

Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği tanışma, kaynaşma ve dayanışma toplantısı dernek binasında yapıldı. Basın mensuplarının da katıldığı toplantıda konuşma yapan Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Çakır dernek olarak gaye ve hedeflerini ifade ederek, "Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği olarak hedefimiz, yöremizde yaşayan insanımızdan, yerel aktörlerden, kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile milletimizin güçlü sesi basınımızdan alacağımız güç ve destekle değerlerimizi yaşatmak, bölgemizin güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktır. Salıpazarı’nın geçmişteki değerlerini, gelecekteki değerleriyle bütünleştirmek, daha da ileriye taşınmasına yardımcı olmaktır. Salıpazarı’mızın tanıtılmasına, her yönüyle güçlenmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ortak sevdamız Salıpazarı’mız için birlik, beraberlik ve kardeşlik bağları ile güçlendirmek ve değer katmaktır" diye konuştu.

Akgül’den iş birliği ve destek mesajı

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ise böyle güzel bir buluşma ortamını organize eden Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Dernek Başkanı Oktay Çakır’a teşekkür ederek, Salıpazarı için yapılacak tüm faaliyet, çalışma ve projelerde işbirliği sağlayarak destek vereceklerini vurguladı.

Toplantıya, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, Salıpazarı Meclis Üyesi Yusuf Çakır, Yavaşbey Mahalle Muhtarı Aydın Gül, Orta Mahalle Muhtarı İbrahim Akgül, Bereket Mahalle Muhtarı Mehmet Akbulut ve basın mensupları katıldı.

Salıpazarı Güçlendirme ve Kalkındırma Dernek Yönetimi ise şu şekilde:

Dernek Başkanı Oktay Çakır, Dernek Başkan Yardımcıları Said Çetintaş, Ramazan Çağlar, Genel Sekreter Okan Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Baş, Avni Tağıl, Hasbi Çelebi, Mücahit Tok, Recep Yazgan ve Mustafa Altuner.