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Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı
SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE 42 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 154 GRAM KUBAR ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
SAMSUN 17.08.2020, 15:46
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 42 kök kenevir bitkisi ve 154 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyon ile gerçekleştirilen arama neticesinde 42 kök kenevir bitkisi ve 154 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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