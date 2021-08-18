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Salıpazarı’nda ‘bonzai’ operasyonu

Samsun Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 18.08.2021, 17:36
Salıpazarı’nda ‘bonzai’ operasyonu

Samsun Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda farklı adreslerde yapılan aramalarda 593.37 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan puyp adı verilen 4 adet cam aparat ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahsın gözaltı işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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