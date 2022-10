Sahne fotoğrafları göz alıcı sergi oldu

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın sahne performanslarından oluşan “İtirazım Var” isimli fotoğraf sergisi Atakum Belediyesi desteğiyle Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Samsunlu fotoğraf sanatçıları Hasan Aktürk ile Alihan Aktürk’ün, sevilen yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı’nın sahne fotoğraflarının yer aldığı “İtiraz Ediyorum” isimli fotoğraf sergisi Atakum Belediyesi desteğiyle Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 50 siyah beyaz fotoğraf tekniğiyle çekilmiş fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başta olmak üzere çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Sergi, 18 Ekim 2022 tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak.

"Sanat bu merkezde"

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde sürekli sergilerin olduğunu merkezin aktif olarak çalıştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Burası, içerisinde bulunan kütüphanesiyle, eğitim salonlarıyla, toplantı salonuyla ciddi bir açığı kapattı. Böyle bir ihtiyaç vardı ve şimdi Atakum’a yetmiyor. Bu sergiyi izledim. Zor bir fotoğraf çekim tekniği var. Farklı ve önemli bir sergidir. Hem fotoğrafa konu bir sanatçı olunca hem de çekenler sanatçı olunca sergiye de güzel bir ilgi var. Bunun gibi değerli sergiler ve birçok sanat aktivitesi için herkesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’ne davet ediyorum” dedi.

"Şaka yapıyorlar sandım"

Sergi nedeniyle çok şaşkın olduğunu belirten Müfit Can Saçıntı ise, “Böyle bir sergi açacağız dediklerinde inanmadım. Herhalde şaka yapıyorlar dedim. Doğru mu diye görmeye geldim. Tek kişilik gösteriden nasıl bir sergi olabilir ki dedim ama birbirinden güzel duygular yakalamışlar. Tek kişilik gösterinin fotoğraf sergisinin açıldığını dünyada görmedik, duymadık. Hatta herhangi bir tiyatro oyununun da sergisi olduğunu duymadık. O yüzden gururlu ve şaşkınım. Buradaki ilgiye de şaşırdım. Şu an bütün salon dolmuş durumda. Samsun sanatsever bir şehir. Artık çeyrek Samsunlu sayılırım, sık sık geliyorum. Buradan belediyeye sesleniyorum, altın anahtar istiyorum. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’ni gezdim. Gençlere çok güzel bir çalışma ortamı hazırlamışlar. İnsan yeniden öğrenci olmak istiyor. Tabii her yerde öğrencilerin durumu bu kadar parlak değil ama bu güzel bir destek olmuş” diye konuştu.

"Türkiye’de tek"

Sahne fotoğrafçılığının zorluklarından bahseden Hasan Aktürk, “Bu sergi Türkiye’de tek, dünyada da tek olduğunu düşünüyoruz. İçerisinde 50 siyah beyaz fotoğraf var. Fotoğrafların yerleşiminin de bir hikayesi var. Oyunu izleyenler fotoğrafları hemen tanıyacaktır. Fotoğraf zaten farklı bakış açısıdır, bu açıyı yansıttığıma inanıyorum. Sergimiz beş gün daha açık olacak bütün sanatseverleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Atakum Belediyesi’ne teşekkür"

Müfit Can Saçıntı’nın iki oyununda fotoğraf çekimi yaptıklarını anlatan Alihan Aktürk ise, “Fotoğraflar o kadar güzel oldu ki, Müfit Can hocamız bir fotoğrafı kendi afişlerinde kullanmaya başladı. Bu benim için büyük bir onurdu. Babamın fikriyle sahne fotoğrafçılığının zorluğunu da anlatmak için bu sergiyi açtık. Atakum Belediyesi’ne de ev sahipliği için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.