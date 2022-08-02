Sahilden 2 buçuk ton atık çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, plaj ve kumsalları atıklardan arındırıyor. 10 kilometre uzunluğunda doğal plajı bulunan Costal Sahili’nde başlatılan temizlik çalışmasında 2 buçuk ton atık toplandı.

Terme- Miliç Sahili’nden Yakakent ilçesine kadar uzanan yaklaşık 148 kilometre mesafeyle Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine sahip olan Samsun’da 13’ü mavi bayraklı olmak üzere çok sayıda plaj bulunuyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre ülkenin de en çok mavi bayrak plajlı şehirler arasında 6. sırada yer alan Samsun’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri de periyodik olarak temizlik yapıyor.

Plajların ve kumsalların temiz tutulması için büyük çaba sarfeden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı desteğiyle Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan Costal Sahili’nde ortak çalışma yürütüyor. 62 personel ve 5 araçla sürdürülen temizlik faaliyetleri dahilinde kumsallar tırmıklı araçlarla taranıp elenirken, 3 bölgeye ayrılan ekipler ise yüzeydeki atıkları topluyor.

Plastikten cama, metalden pet şişelere, organik atıklardan izmaritlere kadar çevreye gelişi güzel atılan kilolarca çöp, belli noktalarda toplanarak araçlara yükleniyor. Çalışma çerçevesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının yetiştiği sahilde, çiçeklerin araları da titizlikle temizleniyor. Bir günde 2 buçuk ton atık ve çöp toplayan ekipler, çalışmalarına devam ediyor.