Şah kartallar izleniyor

SAMSUN (İHA) – Nesli tehlike altına olan şah kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gözlendi.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekipleri şah kartallara yönelik izleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "hassas" olarak nitelendirilen "kırmızı" listede bulunan şah kartalların eş tutma ve yuva kurma dönemi gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şah Kartal Tür Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen gözlemde türe ilişkin veri toplanması amaçlandı. Türkiye’deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin edilen şah kartallara yönelik izleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.