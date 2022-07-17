Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Samsun 19 Mayıs Belediyesi, 12. Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde bisiklet gezisi düzenledi.

Suat Kılıç Bulvarı üzerinden başlatılan gezi 3 kilometre sonunda Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksinde son buldu. Çekiliş için ücretsiz bilet dağıtımı yapıldı. Onlarca hediyenin dağıtıldığı çekilişte Metehan Yılmaz ve Özge Muşlu’ya bisiklet çıktı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyesi tarafından 12. Doğa Kültür, Sanat Festivali kapsamında bu güzel etkinliğimize katılan bütün herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam için pedal çeviren tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.