Sağlıklı bir ağız mikrobiyotası için bunlara dikkat

Ağız ve diş sağlığını korumanın hem dişler hem de tüm vücut sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Dt. Burhan Kaan Bafra, “Ağız florasını bozan faktörlerden uzak durmalıyız. Beslenme alışkanlığımızı düzenlemeli, ağız bakımını doğru yapmalıyız. Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmamalı, kimyasal içerikli ve kozmetik amaçlı satılan ürünlerin kontrolsüz kullanımından uzak durmalıyız” dedi.

Vücudun dış dünyaya açılan kapısı olan ağız boşluğunun (oral kavite) vücudun en zengin mikrobiyal yaşamına sahip olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Burhan Kaan Bafra, bu mikrobiyal yaşamın sağlığının bütün sistemlerin sağlığıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmayın

Ağız mikrobiyotasının korunmasının genel sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan Dt. Burhan Kaan Bafra, “Öncelikle ağız florasını bozan faktörlerden uzak durmalıyız. Beslenme alışkanlığımızı düzenlemeli, ağız bakımını doğru bir şekilde yapmalıyız. Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmamalıyız, kimyasal içerikli ve kozmetik amaçlı satılan ürünlerin kontrolsüz kullanımından uzak durmalıyız. Bunların dışında hekim tavsiyesiyle faydalı bakteri takviyesi yani ağız probiyotiği kullanmak da faydalı bir çözüm olacaktır” diye konuştu.

Yoğun macun sıkmanın faydası yok

Dt. Burhan Kaan Bafra, doğru diş fırçalama tekniğinin nasıl olduğu sorusunu da şöyle cevapladı:

“Ağız ve diş sağlığını korumak hem dişler hem de tüm vücut sağlığı için çok önemlidir. Bu konuda başta gelen en önemli bakımlardan biri olan diş fırçalamayla ilgili yanlış bilinen doğru bilgi sayısı oldukça fazladır. Hastalarımız diş temizliğine vakit ayırsa bile uygulanan teknik yanlış olduğu zaman bekledikleri sonucu alamayabiliyor. Öncelikle bilinenin aksine, yoğun sıkılan macun derinlemesine temizlik demek değildir. Nohut tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması yeterli olacaktır. Fırça, uçları diş etlerimize bakacak şekilde 45 derece açıyla tutulmalıdır. Dişlerin fazla baskı uygulamadan nazikçe her bir dişin üzerinden 5 kez geçmek kaydıyla diş etinden dişe doğru tek yönde süpürür biçimde fırçalanması gerekmektedir. Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst yüzeylerinde fırçayı, ileri geri hareket ettirerek kullanabilirsiniz. Dil yüzeyi temizliği de ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Dil yüzeyini temizlemek, oluşabilecek ağız kokusunun da önüne geçecektir. Günde en az 2 kez 3’er dakika bu şekilde dişlerin fırçalanması gerekmektedir.”

Beyazlatma tedavisinin etkisi 6 ay ile 1 yıl sürer

Diş beyazlatma tedavisi hakkında da bilgiler aktaran Dt. Burhan Kaan Bafra, “Dişlerin yüzeylerinde herhangi bir aşındırma, kaplama gibi işlemler yapmıyoruz. Diş hekimliğinde beyazlatma ofis tipi ve ev tipi olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Beyazlatma tedavisi kalıcı bir tedavi şekli değildir. Beslenme şeklimize göre 6 ay ile 1 sene arasında etkisini sürdürür. Genel olarak ofis tipi beyazlatma yapıldıktan bir süre sonra ev tipi beyazlatma ile desteklenmesi etki süresini uzatacaktır” ifadelerini kullandı.