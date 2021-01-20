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Sağlık çalışanlarına çifte takdir
Çarşamba Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerine, Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri törenle takdim etti.
SAMSUN 20.01.2021, 16:07
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Çarşamba Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerine, Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri törenle takdim etti.Dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle fedakarca çalışan Çarşamba Devlet Hastanesi sağlık personellerine, Samsun Valiliği tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri ile Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri takdim ettiler.