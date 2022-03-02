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Sağlık çalışanları işaret dili öğrendi

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli personel, işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili eğitimi aldı. Halk Eğitim Merkezi ve Bafra Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen işaret dili kursuna katılan 14 sağlık çalışanı 3 ay süren 120 saatlik kurs sonunda hastanenin konferans salonunda düzenlenen törenle belgelerini aldılar.

SAMSUN 02.03.2022, 09:06
Sağlık çalışanları işaret dili öğrendi

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli personel, işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili eğitimi aldı. Halk Eğitim Merkezi ve Bafra Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen işaret dili kursuna katılan 14 sağlık çalışanı 3 ay süren 120 saatlik kurs sonunda hastanenin konferans salonunda düzenlenen törenle belgelerini aldılar.

Hastanede işitme engelli hastalar ile yaşanan iletişim sorununu çözmek için projeyi başlattıklarını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Hastanede polikliniklerde veya diğer bölümlerde gezerken işitme engelli vatandaşlarımızla ilgili bir eksikliğimiz olduğunu veya tam yeterli olamadığımızı gördük, değerlendirdik bunun üzerine halk eğitim merkezi müdürlüğümüzle istişare geçtik. Halk eğitim merkezi müdürlümüz de destek oldu. Hastanemizde işitme engelliler için bir kurs programı başlattık. Kurs programımız yaklaşık 3 ay sürdü ve 120 saatlik bir eğitim aldı arkadaşlarımız. Bunun sonucunda sınava girdiler ve sınav soncunda başarılı olanlar bu kursu geçerek sertifika almaya hak kazandılar. Biz bununla beraber hem işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmanın mutluluğunu yaşamış olduk. Burada sertifika alan 14 kursiyerimiz var. Bugün 14 olur yarın 24 olur, 34 olur arkadaşlarımızdan bu şekilde ricamız oldu. Herkes bir birine bir şeyler öğrete bilirse kova damlaya damlaya dolar misali bizde biz de bu şekilde işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmuş diye düşündük. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah faydamız olur” dedi.

11 yıldır meslek hayatını sürdüren yoğun bakım hemşiresi Huriye Bayda, "Hastanemizin bize böyle bir imkan sunması bizi mutlu etti. Çalışma şartlarımız nedeniyle vakit bulamıyorduk. Hastanemizde kendi konferans salonumuzda kurs eğitimi aldık ve başarılı olduk. Hem kendimiz için hem halkımız için çok faydalı bir kurs olduğunu ve insanlara çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kurs hocası Gizem Sarıgül, “120 saatlik eğitimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılım sağlayan sağlık personeline tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun tempolu çalışmalarına rağmen kursumuza başarılı bir şekilde devam ettiler. Bu öğrendiğimiz eğitim sayesinde bundan sonra hastanemize gelecek olan işitme engellilerimize çok daha güzel bir şekilde yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Umarım bu farkındalık projemizin devamını getirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve yardımcıları tarafından kursiyerlere belgeleri verildi. Belgelerini alan sağlık çalışanları işaret dili ile ‘Bafra Devlet Hastanesi olarak her zaman yanınızdayız‘ mesajını verdiler.

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