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Sağlam: “Çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaz”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai mücadelenin arıcılığa olumsuz etkilerine dikkat çekerek, çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaması gerektiğini söyledi.

SAMSUN 24.01.2022, 17:12
Sağlam: “Çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaz”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai mücadelenin arıcılığa olumsuz etkilerine dikkat çekerek, çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaması gerektiğini söyledi.

Zengin bitki örtüsü ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan Türkiye’de arıcılık, milli ekonomiye katkı sağlayan önemli tarımsal faaliyetler arasında yer alıyor. Arıcılık sezonunun başlamasına paralel olarak arı kayıpları da yaşanıyor. İklimlerin değişken gitmesi, polen kaynaklarının yetersizliği gibi etkenler yanında arıların koloni gelişim dönemleri ile zirai mücadele ilaçlamasının aynı dönemlere denk gelmesi de bu süreci olumsuz etkileyebiliyor.

Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bitkisel üretimde önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zirai mücadele yapılmaktadır. Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre zararlı yönetimi prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte; en son çare olarak kimyasal mücadele önerilmektedir. Bu kapsamda ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçları nedeniyle zarar görmemesi amacıyla; ilimizde yürütülen zirai mücadele ilaçlamaları hakkında arıcılara bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, çiftçi eğitim çalışmalarında zirai mücadele ilaçlarının kullanımı öncesi muhtarlıklar veya çiftçiler aracılığıyla arı üreticilerinin ilaçlamadan en az bir hafta önce haberdar edilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, ilaçlamaların, akşamüzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda yapılması ve gerek havadan, gerekse yer aletleriyle yapılan ilaçlamada ilaçlanan sahanın dışına ilaç bulaştırılmamalıdır" diye konuştu.

“Çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaz”

İlaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgiler veren Sağlam, şunları söyledi:

“İlaç buharlarının sürüklenmemesi için rüzgarsız havada ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı organizmalara karşı uygun mücadele yöntemlerinin seçilmesi ve ilaçlamaların kültür bitkilerinin çiçek açtığı dönemden önce veya sonra yapılmasına dikkat edilmelidir. Çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmaz. Eğer bu devrede ilaç atma zorunluluğu varsa kısa sürede parçalanabilen ve arılara en az düzeyde etkili ilaçlar seçilerek, arıların aktif olmadığı zamanlarda uygulanmalıdır. İlaçlanan meyve ağaçları altında veya tarla kenarlarında bulunan çiçekli yabancı otlar arı zayiatını önlemek için ilaçlamadan önce imha edilmelidir. İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmamalıdır. Ayrıca boşalan ilaç ambalajları çevreye atılmamalıdır. Bitki koruma ürünü uygulamalarında, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda uygun makine ile kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gibi hususlara dikkat edilmelidir. Arıcılarımızın konaklama amacıyla yer seçiminde daha az risk taşıyan yerleri tercih etmeleri ve konu ile ilgili ilçe müdürlüğüyle görüşme yapmadan uygulamaya geçmemesi gerekmektedir.”

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