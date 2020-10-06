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SABİTEM’den miniklere eğitim

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YANGINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİYOR.

SAMSUN 06.10.2020, 15:45
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SABİTEM’den miniklere eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anaokulu öğrencilerine yönelik yangına karşı farkındalık eğitimi veriyor.

Son yıllarda toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla verdiği önem ile dikkatleri çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesinde yer alan Samsun İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) ile kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve halkı bilgilendiriyor. Özel bir eğitim kurumunda 50 anaokulu öğrencisine yangına karşı farkındalık eğitimi veren ekipler itfaiyecilik mesleği, yangın, ilk müdahale, korunma yolları, yangın sırasında doğru tahliye konularında anlatımlar gerçekleştirdi.

Eğitmen Ercan Kabadayı tarafından verilen eğitimde çocuklara itfaiye aracı da tanıtıldı. Eğitimlerin okul sezonu boyunca çeşitli zamanlarda tekrarlanacağı belirtildi.

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