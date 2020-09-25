Saathane Meydanı, tarihe yeniden ışık tutacak
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, SAATHANE MEYDANI’NDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARI SONUCU ORTAYA ÇIKAN KALINTILARIN ETRAFININ DOKUSUNA UYGUN BİR ÇİTLE ÇEVRİLEREK TARİHE YENİDEN IŞIK TUTULACAĞINI SÖYLEDİ.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nda yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan kalıntıların etrafının dokusuna uygun bir çitle çevrilerek tarihe yeniden ışık tutulacağını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Saathane Meydanı’nda devam eden çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ağustos ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından çevre düzenleme projesinin onaylanması ile çalışmaların başladığını ve büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Başkanı Demir, "Alanda tamamen belediyemiz tarafından üretilen oturma grupları, bitki yerleştirme havuzları ile muhteşem bir görsel oluşturacak süs havuzları yer alacak. Mavi ile yeşilin bir arada olduğu peyzaj alanı ile vatandaşlarımız hem nefes alacak hem de gün yüzüne çıkarılan eserleri izleyerek tarihe yolculuk yapacaklar" dedi.
Tarihi dokuya uygun olacak
Yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan Selçuklu ve Bizanslılardan kalma eserlerin etrafının çitle çevrilerek herkes tarafından görüleceğini de belirten Başkan Demir, "Bu çit tamamen tarihi dokuya uygun olacak. Amacımız Saathane’ye dinlenmek için gelen vatandaşlarımızın tarihi kalıntıları da görerek incelemesi. Çalışmalarımızı da bir ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Medrese, cami ve Taşhan ile birlikte tarihi doku şehrimizle buluşacak" diye konuştu.
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