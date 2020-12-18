Rusya’ya ihracatta yetkili akredite laboratuvar olacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenecek olan Samsun Ticaret Borsası’nın başvuru sahibi olduğu “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" için imzalar atıldı.

Samsun merkez hizmet binasında OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin ile Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır tarafından bugün projenin imza töreni gerçekleşti. Proje ihracat potansiyeli olan yaş meyve ve sebzelerin zorunlu ihracat analizlerinin, ithalatı gerçekleşen gıda ve yem maddelerinin ithalat analizlerinin gerçekleştirilebildiği, sadece TR83 Bölgesi’ne değil çevre bölgelere de hizmet verebilen, pestisit, GDO ve dioksin analizlerinin gerçekleştirileceği, Rusya Federasyonu’na ihracatta yetkili ilk akredite laboratuvarın bölgeye kazandırılması amacını taşıyor.

Proje ile TR83 Bölgesi ve çevresinde dioksin analizinde akredite edilmiş ilk gıda kontrol laboratuvarının oluşturulması, Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı istihdam kapasitesinin artırılması ve ithal edilen tarımsal ürünlerde gıda güvenliğinin sağlanması da amaçlanıyor. 2 yıl süreli ve toplam bütçesi 6 milyon 624 bin 406 TL olan proje yüzde 50 oranında OKA tarafından desteklenecek.