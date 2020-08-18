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Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve köpüklenme

UZUN BİR SAHİL ŞERİDİNE SAHİP OLAN SAMSUN’DA VALİLİK 30 KM’LİK YÜZÜLEBİLİR ALAN BELİRLEDİ. BU ALANLARDA SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI 85 CANKURTARAN GÖREV YAPIYOR. CANKURTARANLAR TERME VE YAKAKEN’TE KADAR TOPLAM 10 BÖLGEDE HİZMET VERİYOR. 31 TEMMUZ İTİBARİYLE 98 KİŞİ SAMSUN’DA DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. DENİZDEN ÇIKARTILAN 98 KİŞİDEN 2’Sİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 98 KİŞİNİN 13’Ü HAZİRAN AYINDA, GERİ KALAN 85 KİŞİ DE TEMMUZ AYINDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. YETKİLİLER BU AYLARDA ARTAN RİP AKINTISI KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU.

SAMSUN 18.08.2020, 17:10
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Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve köpüklenme

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı yetkililer, Karadeniz’de sıklıkla görülen ve boğulma vakalarının 1. sebebi olarak adlandırılan rip akıntısının en büyük belirtisinin sudaki değişimler ve köpüklenmeler olduğunu söylediler.

Uzun bir sahil şeridine sahip olan Samsun’da valilik 30 km’lik yüzülebilir alan belirledi. Bu alanlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 85 cankurtaran görev yapıyor. Cankurtaranlar Terme ve Yakakent’e kadar toplam 10 bölgede hizmet veriyor. 31 Temmuz itibarıyla 98 kişi Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan 98 kişiden 2’si kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren 98 kişinin 13’ü haziran ayında, geri kalan 85 kişi de temmuz ayında boğulma tehlikesi geçirdi. Yetkililer bu aylarda artan rip akıntısı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve köpüklenme”

Rip akıntısı ve rip akıntısından kurtulmanın yolları hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri şu uyarılarda bulundular:

“Bu dönemde sıcak havalar ile birlikte rüzgar da etkisini arttırmaya başlıyor. Bununla birlikte bölgemizde özellikle rip akıntısı da sıklıkla oluyor. Vatandaşlarımızın özellikle cankurtaran hizmetinin verildiği sahillerde denize girmesini öneriyoruz. Dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesini temenni ediyoruz. Vatandaşlar rip akıntısına yakalandığında sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabilirler. Deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmeler rip akıntısı belirtisidir. Vatandaşlar uyarıları dikkate aldın.”

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