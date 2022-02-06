Rektör Ünal’dan iş insanlarıyla istişare

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu üyesi Adem Gül tarafından organize edilen kahvaltı programında şehrin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, göreve geldikleri andan bugüne kadar geçen bir buçuk yıl içerisinde OMÜ’de yapılan çalışmaları anlatarak ilerideki hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında Samsun’un; bütün bileşenleri ile Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ile TEKNOFEST 2022’ye yoğunlaştığını belirten Rektör Ünal, kentin bu anlamda bir çekim gücü yakaladığına dikkat çekti. Bu iki büyük organizasyon ile Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu tarihî fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, Üniversitenin yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

OMÜ’nün ’araştırma üniversitesi’ olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Rektör Ünal, bu hedefte önemli bir misyon üstlenecek araştırma ve uygulama merkezlerini tek bir çatı altında birleştirdiklerini vurgulayarak araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve proje alanının güçlendirilmesi için kaynakların arttırıldığını dile getirdi.

Rektör Ünal, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Türkiye’nin ilk yerli ve millî kenevir çeşitlerini üreten OMÜ’nün, “yeşil hazine” olarak adlandırılan bu bitkiyle ilgili çalışmaların ticarileşmesi yolunda büyük bir çaba içerisinde olduğunu hatırlattı. Rektör Ünal yanı sıra, Samsun’da hayvancılık sektörünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan manda yetiştiriciliğine yeni bir vizyon kazandırarak buradan elde edilen ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve sektörün verimliliğini arttıracak bir eylem planı oluşturmak amacıyla birçok çalışma sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında OMÜ’nün, Türkiye’nin güçlü ve köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurgu yapan Rektör Ünal; aşı merkezi, gen çalışmaları ve yeşil mutabakat gibi alanlarda yürüttükleri faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Ünal’ın konuşmasının ardından program, katılımcıların fikir ve önerilerini sunmasıyla sona erdi. Programa AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.